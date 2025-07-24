Встреча администрации Одинцова с жителями пройдет в Звенигороде 29 июля

Горожане смогут обратиться со своими вопросами к руководителям Одинцовского городского округа. Прием населения пройдет 29 июля с 10:00 до 12:00 в территориальном управлении Звенигород по адресу: улица Некрасова, дом 8, Дом детского творчества.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского округа Андрей Иванов, его заместители, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, сотрудники Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе «Местное самоуправление».

Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (понедельник — четверг), с 09.00 до 15.30 (пятница), обеденный перерыв: 13.00 — 13.45.