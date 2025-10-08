Встреча администрации Одинцова с жителями пройдет в Голицыне 14 октября

Мероприятие организуют в территориальном управлении Голицыно, в здании культурно-досугового центра. Прием в формате выездной администрации пройдет с 10:00 до 12:00.

Жители округа смогут задать свои вопросы и обсудить волнующие темы напрямую с представителями власти и местного самоуправления. В личном приеме примут участие глава Одинцовского округа, его заместители, а также представители муниципального учреждения «МЦУР», Главного управления регионального государственного жилищного надзора, руководители Одинцовской областной больницы и депутаты окружного совета.

С графиком приема населения можно ознакомиться на официальном портале администрации Одинцовского городского округа, в разделе «Местное самоуправление». Запись на личный прием осуществляется в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Для получения дополнительной информации или помощи жители могут обратиться по телефону 8-495-181-90-10.