Встреча администрации Одинцова с жителями пройдет 3 марта

Личный прием населения пройдет в территориальном управлении Сколковское Одинцовского округа. Жители смогут задать актуальные вопросы представителям администрации и депутатам.

Участие в мероприятии примут глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также представители Одинцовской областной больницы, депутаты Совета депутатов муниципалитета.

График приема населения размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа. Ознакомиться с ним можно в разделе Местное самоуправление.

Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (понедельник–четверг), с 09.00 до 16.45 (пятница), обеденный перерыв: 13.00-13.45.

Личный прием пройдет по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект, 4, дом культуры «Немчиновка».