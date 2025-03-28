Встреча администрации Наро-Фоминского округа с жителями прошла в Верее

«Почти каждый житель задавал вопрос по воде. В принципе, этот вопрос уже решен — будет проведена реконструкция водозаборного узла», — рассказал Олег Щуров.

Особое внимание на встрече традиционно уделили проблемам водоснабжения. Глава комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Олег Щуров отметил, что качество воды является самым наболевшим вопросом в Верее.

Модернизация ВЗУ включает в себя монтаж очистных систем, строительство водоводов и насосных станций. Также в городе необходимо обновить сети водоснабжения. Как отметил Олег Щуров, есть вопросы с документацией. Он считает, что ближе к сентябрю жители смогут получить чистую воду.

Разобраться коммунальщикам предстоит и с дорогами. Весенняя распутица наступила непривычно рано и добавила проблем автовладельцам в перемещениях между деревнями и СНТ. А пешеходов и пассажиров очень волнует работа пригородного и городского транспорта.

Выездная администрация в Верее носила плановый характер и еще раз подтвердила необходимость конструктивного диалога неравнодушных жителей с руководителями городского округа.