Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в деревне Устья

Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной прием в деревне Устья. С жителями обсудили множество вопросов от спила деревьев до подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Капитальный ремонт кровли, открытие сетевых магазинов и график работы местного медицинского пункта — это основные вопросы, которые прозвучали на встрече. Так, жители попросили возобновить работу маршрута № 301. На встрече отметили, что решение должно устраивать и пассажиров, и перевозчика. Главной темой стала подготовка к отопительному сезону.

«На данный период у нас актуальна подготовка к зимнему сезону 2024–2025 годов. Котельные — в плановой остановке. Проходят профилактические мероприятия. Также у нас проходит большая работа по капитальному ремонту котельных и тепловых сетей», — рассказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.