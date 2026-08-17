Встреча администрации Можайского округа с жителями прошла в селе Тропарево

Приемы в формате выездной администрации проходят в Можайском округе на регулярной основе. Очередная встреча, ставшая уже восьмой в текущем году, состоялась в школе «Перспектива» в селе Тропарево 13 августа.

На вопросы жителей отвечали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместители, профильные специалисты администрации, а также представители ресурсоснабжающей организации, управляющей компании, правоохранительных органов и здравоохранения.

Наиболее актуальными для местных жителей стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, содержания и эксплуатации автомобильных дорог, а также земельно-имущественных отношений. Все обращения, требующие дополнительной проработки, взяты в работу, остальные вопросы удалось решить на месте.

Во встрече также участвовал нотариус Можайского округа, который оказывал консультационные услуги. Например, матери несовершеннолетнего ребенка помогли с оформлением согласия на сопровождение в медицинские учреждения.

Такие «выездные администрации» зарекомендовали себя как эффективный формат обратной связи с жителями округа, которые могут получить квалифицированный ответ на свой вопрос, не выезжая в город.