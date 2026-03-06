Встреча администрации Можайского округа с жителями прошла в поселке Шаликово

В разговоре приняли участие руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев, специалисты профильных отделов администрации, территориального отдела, РУАД № 3 и ГИБДД. Участники обсудили насущные вопросы и планы на предстоящий летний период.

Жителей поселка беспокоит состояние и пропускная способность подъездных путей к семи садоводческим некоммерческим товариществам. Они пожаловались, что существующая дорога слишком узкая. Это создает трудности при разъезде машин, особенно в выходные и праздничные дни, когда поток транспорта возрастает.

Владельцы участков испытывают сложности при выезде с собственных участков из-за интенсивного движения большегрузного и транзитного транспорта, что не только провоцирует заторы, но и существенно повышает уровень шума.

Денис Мордвинцев дал поручение в течение недели поднять всю архивную документацию по данным СНТ, чтобы выяснить, как изначально выделялись участки и где по нормативам должны были проходить подъездные пути. На основе полученных данных будет выработано решение.

Жители предложили ограничить движение транспорта и установить искусственные дорожные неровности. Специалисты выедут на место, чтобы определить локации, где такие меры будут эффективны и не создадут дополнительных неудобств для автомобилистов.

В план предстоящих работ также включили модернизацию уличного освещения вдоль дороги и обустройство водоотводных труб для предотвращения подтопления участков.