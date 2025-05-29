Встреча администрации Лосино-Петровского с жителями прошла в поселке Свердловский

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец провела инспекцию закрепленной территории в поселке Свердловский. Вместе с заведующей Свердловской поликлиникой «Щелковская больница» Анастасией Леонидовной Савосько, общественным лидером Зоей Александровной Азизовой и представителями территориального отдела администрации городского округа они встретились с жителями многоквартирного дома № 4Б по улице Набережная.

Горожане выразили обеспокоенность вопросами благоустройства и содержанием прилегающей к дому территории, в частности: модернизацией детской игровой площадки, своевременным вывозом мусора, регулярным покосом травы вокруг площадки, покраской и обновлением песочницы, обустройством футбольного поля, а также поддержанием в порядке зоны уличной сушки белья в течение всего сезона.

Все озвученные проблемы были зафиксированы, а протокол встречи направлен в профильные отделы для дальнейшего рассмотрения и решения.

«Благодарю неравнодушную Екатерину за открытое общение и желание сделать территорию поселка лучше. Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», — отметила Валентина Тропанец.