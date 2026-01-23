Встреча администрации Лобни с жителями прошла в микрорайоне Красная Поляна

Выездное мероприятие стало первым в наступившем году. На встрече, состоявшейся в школе № 6, присутствовали глава городского округа Анна Кротова, ее заместители, руководители служб, депутаты, а также представители ветеранских и социальных организаций.

Жителям микрорайона представили отчет о работе, проделанной за последнее время. В число основных реализованных проектов вошли обновление материально-технической базы и помещений дома культуры «Красная Поляна», капитальный ремонт памятников героям и жертвам Великой Отечественной войны, ремонт на улице Булычева опорного пункта полиции и здания для размещения там отделения Дворца творчества «Планета талантов», нанесение мурала на фасад дома по улице Текстильная, 12.

Горожан интересовали разные темы, но большинство вопросов касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Одной из жительниц микрорайона сообщили о включении ее дома № 5 на Спортивной улице в программу капитального ремонта на 2026 год. Всего в перечень этого года включены восемь многоквартирных домов в Красной Поляне.

Все поступившие обращения были приняты в работу для детального рассмотрения.