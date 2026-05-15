Встреча администрации Лобни с жителями прошла в микрорайоне Катюшки

В открытом формате администрация городского округа работает не первый год. За это время решено множество вопросов, и люди убедились в эффективности такого взаимодействия.

На выездном приеме в микрорайоне Катюшки всегда многолюдно. Люди приходят не только за помощью в решении самых разных вопросов, но и для того, чтобы поблагодарить администрацию за эффективную работу.

«Я поблагодарила главу за то, что такие прекрасные праздники были в мае. Народу было очень много. Все торжественно, все так было ярко, красиво, так трогательно!» — поделилась Анастасия Кручинина.

Одновременно на встрече можно решить сразу несколько вопросов, потому что «выездная администрация» — это большая команда заместителей главы города, руководителей подразделений ЖКХ, благоустройства, дорожно-транспортной инфраструктуры, правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, торговли и спорта. Обратиться можно как профильным специалистам, так и к главе Лобни Анне Кротовой, которая также ведет прием.

В Катюшках за последнее время многое изменилось. Появились современные детские площадки, отремонтированные дороги и тротуары, новый автобусный маршрут до станции и, конечно, долгожданный для всего города бассейн. «Флагман» отлично вписался в спортивную инфраструктуру микрорайона, которая продолжает развиваться. В планах — замена льда на крытом катке, благоустройство территории и ремонт входных групп в Ледовом дворце и Дворце спорта. В этом году в Катюшках установят еще одну детскую площадку — на улице Физкультурная и продолжат ремонт тротуаров, крыш, фасадов и подъездов. Все решения по благоустройству принимают с учетом пожеланий жителей — самых внимательных экспертов, всегда готовых помочь советом и конструктивным предложением.