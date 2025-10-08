Встреча администрации Ленинского округа с жителями прошла в Лопатинской школе
В Лопатинской школе подмосковного Ленинского округа состоялась встреча представителей администрации Ленинского городского округа с жителями. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы муниципалитета Владимир Иванов, руководители профильных управлений, депутаты, а также представители силовых структур и нотариус.
Основными темами обсуждения стали создание безбарьерной среды, ямочный ремонт внутриквартальных проездов к социальным объектам, нанесение пешеходных переходов, развитие транспортной сети, а также вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, безопасности и другие.
«Выездная администрация» — это важный инструмент взаимодействия власти и жителей, позволяющий оперативно решать насущные проблемы и учитывать мнение населения при принятии решений. Подобные встречи мы проводим на регулярной основе в разных районах муниципалитета, обеспечивая прямую связь между властью и жителями», — отметил первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.
Особое внимание уделили автобусному маршруту № 1224. С 1 сентября 2025 года он переведен на регулируемый тариф. В связи с многочисленными обращениями жителей администрация совместно с перевозчиком «Мострансавто» готовит новое, оптимизированное расписание. Его утверждение планируется до 13 октября 2025 года.
В данный момент в часы наибольшей загруженности, наблюдаются отклонения от установленного расписания. Корректировка времени перерывов позволит добиться более стабильных интервалов между рейсами в часы пик. На маршруте уже восстановили работу валидаторов, сейчас его обслуживают четыре автобуса малого класса, четыре среднего и девять автобусов большого класса.
Во встрече приняли участие около 40 местных жителей, что подтверждает востребованность формата открытого диалога.
Все поступившие от жителей вопросы и обращения были зафиксированы и взяты в работу соответствующими профильными отделами администрации.