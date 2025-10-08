Встреча администрации Ленинского округа с жителями прошла в Лопатинской школе

В Лопатинской школе подмосковного Ленинского округа состоялась встреча представителей администрации Ленинского городского округа с жителями. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы муниципалитета Владимир Иванов, руководители профильных управлений, депутаты, а также представители силовых структур и нотариус.

Основными темами обсуждения стали создание безбарьерной среды, ямочный ремонт внутриквартальных проездов к социальным объектам, нанесение пешеходных переходов, развитие транспортной сети, а также вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, безопасности и другие.

«Выездная администрация» — это важный инструмент взаимодействия власти и жителей, позволяющий оперативно решать насущные проблемы и учитывать мнение населения при принятии решений. Подобные встречи мы проводим на регулярной основе в разных районах муниципалитета, обеспечивая прямую связь между властью и жителями», — отметил первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.