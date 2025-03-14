Встреча администрации Красногорска с жителями прошла в поселке Нахабино

Команда главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова провела встречу с жителями поселка Нахабино в формате выездной администрации. Начальники управлений, руководители профильных структур и ведомств общались с жителями в местном лицее № 1.
Как обычно, главными темами стали ЖКХ, благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры и вопросы социальной сферы.
«Формат очень хороший, конечно. Тут внимательно выслушали. Приемом я довольна», — поделилась впечатлениями от встречи жительница Нахабина Ольга Шубина.
Живой диалог длился почти два часа. За это время нахабинцы могли задать интересующие их вопросы. Все они взяты в работу, причем на большинство ответы были получены сразу же в ходе встречи.