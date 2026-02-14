Встреча администрации и жителей одноэтажных домов прошла в Волоколамске

Собственникам квартир рассказали о возможности присвоить жилью статус блокированной застройки на встрече 13 февраля. Это позволит оформить в собственность землю, прилегающую к дому.

Мероприятие провела первый заместитель главы округа Анна Агапова вместе со специалистами администрации. Жителям разъяснили условия программы: те, кто успеет перевести свой дом в новый статус до 1 сентября 2026 года, смогут оплатить госпошлину в размере всего 3% от кадастровой стоимости.

Подобные встречи проходят на регулярной основе. Узнать о предстоящих можно на сайте администрации муниципального округа.

Получить подробную информацию также можно на встречах с представителями муниципалитета и в администрации по адресу: Волоколамск, улица Революционная, дом № 5, 3 этаж, кабинет 307, или по телефону: 8 (49636) 2-22-32.