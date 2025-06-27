Встреча администрации Химок с жителями прошла в НПО имени Лавочкина

Выездной прием сотрудников администрации и представителей профильных ведомств состоялся на территории научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках. Его посетили 25 работников предприятия.

Сотрудники научно-производственного объединения смогли задать вопросы, касающиеся сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки. Работу специалистов из администрации Химок и профильных организаций оценил исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.

«В научно-производственном объединении имени Лавочкина с муниципальной командой ответили на вопросы местных жителей. Зафиксировали обращения, после проработки с профильными министерствами вернемся со вторым касанием», — поделился в социальных сетях Николай Ханин.

Обращения сотрудников предприятия касались уборки последствий непогоды, опила деревьев, содержания прилегающих территорий.

Напомним, что формат выездного приема позволяет гражданам оперативно решать возникшие вопросы. Также жители могут предложить собственные мысли по улучшению городской инфраструктуры и оставить заявки на ремонт.