Встреча администрации Химок с жителями пройдет в Сходне 5 февраля

Сотрудники администрации Химок встретятся с жителями на выездном собрании в школе № 22 в Сходне 5 февраля. Представители профильных ведомств проконсультируют граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.

Прием начнется в 18:00 в школе № 22 по адресу: микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Первомайская, дом № 33. Участникам мероприятия необходимо взять с собой паспорта.

На выездных встречах сотрудников администрации с жителями округа можно оперативно получить ответы на интересующие вопросы и предложить идеи по развитию города. Как правило, представители профильных ведомств регистрируют заявления, касающиеся сфер жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства, безопасности.

Кроме того, жители могут подать заявки на проведение ремонта или оставить комментарии о работе городских служб.