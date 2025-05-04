Встреча администрации Химок с жителями пройдет в микрорайоне Сходня 14 мая

В микрорайоне Сходня 14 мая состоится встреча сотрудников администрации Химок с жителями. Представители различных управлений и городских служб ответят на вопросы горожан и примут предложения по развитию округа.

Во время встречи каждый житель сможет получить консультации по вопросам безопасности, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и предпринимательства. Формат выездной администрации пользуется популярностью среди горожан, поскольку позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

Кроме того, все желающие смогут внести свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзывы онлайн. Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код и заполнить электронную форму.

Прием специалистов пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3 (Лицей № 21).