Встреча администрации Химок с жителями пройдет в деревне Брехово 19 ноября

Выездной прием администрации округа пройдет 19 ноября в деревне Брехово. Представители городских служб и управлений ответят на вопросы жителей и соберут предложения по развитию округа.

Подобные встречи стали уже традиционными.

«Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения, социальной политики», — поделился депутат Руслан Шаипов.

Прием специалистов состоится с 18:00 до 20:00 по адресу: деревня Брехово, 78А, школа № 19, корпус Кутузовский.

«Выездная администрация — это прозрачность и открытость. Каждый вопрос будет зафиксирован, каждое предложение — рассмотрено. 19 ноября ждем вас в школе № 19, чтобы вместе построить план улучшений для нашего округа», — рассказал депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Принять участие может любой желающий, предварительная запись не требуется.