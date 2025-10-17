Встреча администрации Фрязина с медиками прошла в больнице имени Гольца

Тематическая выездная администрация прошла в Щелковской больнице имени М. В. Гольца. Мероприятие организовали для решения актуальных вопросов в сфере здравоохранения.

В выездном приеме приняли участие заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова, муниципальный депутат и ветеран СВО Александр Шергин, заместитель главного врача по медицинской части Ирина Бурлакова, заведующая больницей Дарья Тарасова и заведующая поликлиникой Анжелика Веселова.

Во время встречи поговорили с пациентами. Жители получили ответы на острые вопросы в сфере здравоохранения. В ходе беседы выделили основные проблемы: организация записи на прием к врачам-специалистам, обеспеченность медицинскими препаратами и укомплектованность учреждения врачебными кадрами и средним медицинским персоналом.

Все вопросы взяли на контроль. Их отработают в ближайшее время. Для оперативного реагирования создали специальный чат «Фрязино.Здоровье». Здесь можно записаться к врачу, получить консультацию по документам и направить жалобу.

«Здоровье и благополучие жителей — наш главный приоритет. Вместе мы сделаем медицину городского округа Фрязино еще более доступной и качественной!» — отметила заместитель главы г. о. Фрязино Юлия Шувалова