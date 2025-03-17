Встреча администрации Дмитровского округа с жителями прошла в поселке Деденево

Мероприятие в выездном формате позволило жителям обратиться к главе округа Ивану Курданину, его заместителям и профильным специалистам без предварительной записи на прием. Всего на встрече было рассмотрено более 90 обращений.

Жительница дома по улице Советской в Дмитрове добивается включения здания, построенного в середине 60-х годов прошлого века, в план областного Фонда капитального ремонта. Иван Курданин пояснил, что подобные вопросы можно решить не только через очные собрания жильцов, но и с помощью электронного голосования. Заместителю главы округа Сергею Колкову поручено помочь жильцам организовать процедуру голосования по включению дома в перспективный план капремонтов. Начальник Дмитровского МФЦ Екатерина Ягодкина предложила поддержку тем, кому сложно самостоятельно участвовать в электронном голосовании.

Активные жители нескольких домов на улице Комсомольской в поселке Деденево попросили о модернизации детской площадки во дворе дома № 32. Они отметили, что там недостаточно игровых элементов, и дети предпочитают соседнюю «губернаторскую» площадку. Глава округа поручил своему заместителю Сергею Лопаникову, курирующему вопросы благоустройства, проработать возможность включения этой площадки в план реконструкции на 2026 год. Также будет рассмотрена возможность благоустройства всей улицы, включая новые тротуары, парковочные места и подъездные пути.

«Вопросы, требующие дополнительной проработки, находятся на рассмотрении, и в ближайшее время жители получат на них ответы», — пообещал Иван Курданин.