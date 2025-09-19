Встреча администрации Дмитровского округа с жителями прошла в Яхроме

Очередной выездной прием состоялся в центре культурного развития «Яхромский». Как обычно, самыми актуальными темами обращений стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и дороги.

На встрече к временно исполняющему полномочия главы Дмитровского округа Михаилу Шувалову обратились семь человек, еще 40 — приняли его заместители, руководители профильных служб и учреждений. Приятным сюрпризом для посетителей стала организованная по инициативе Михаила Шувалова зона ожидания, где можно было выпить чай со сладостями.

«Выездная администрация — это очень удобно! На свои вопросы я получила ответ. Приятно, что Михаил Николаевич меня внимательно выслушал, дал поручения исполнителям, уверена, скоро будет результат», — поделилась впечатлениями одна из участниц встречи.

Такие мероприятия проводятся в муниципалитете регулярно и востребованы у жителей, поскольку обеспечивают открытый диалог с властями. «Главная цель таких встреч — быть ближе к людям, слышать их вопросы и оперативно включаться в решение. Каждое обращение взято в работу, все поручения будут отработаны», — отметил Михаил Шувалов.