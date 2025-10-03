Встреча администрации Чехова с жителями прошла в селе Шарапово

Традиционную еженедельную встречу с жителями Чехова провели в Доме культуры «Родник» в селе Шарапово. Такой формат встреч позволяет попасть на прием к главе округа, профильным заместителям, либо к специалистам различных федеральных и региональных структур без предварительной записи.

Жители деревни Богдановка и села Шарапово обратились с вопросом благоустройства дорог. На встрече также подняли вопрос их содержания в зимний период. Кроме того, попросили обустроить автобусную остановку и построить тротуар в деревне Ефимовка, взять на баланс дорогу на улице Костомаровская в Венюково.

В ходе мероприятия обратили внимание на содержание многоквартирных домов и придомовых территорий, работу объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах, благоустройство территории после проведения работ по газификации и обустройство контейнерных площадок.