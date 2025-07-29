Встреча администрации Чехова с жителями прошла в селе Новый Быт

На вопросы сельчан отвечали глава муниципалитета Михаил Собакин, сотрудники администрации, депутаты, представители Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества».
На встрече обсудили ремонт дорог, установку дорожных знаков, опиловку деревьев и электроснабжение в домах. Жителей также интересовали модернизация контейнерных площадок, качество содержания домов, установка дополнительных элементов на детских игровых площадках.
«Отдельно поступили запросы на капитальный ремонт подъездов и фасадов домов. Все адреса зафиксировали и будем вносить в планы ремонта на следующий год», — рассказал Михаил Собакин.
Глава муниципального округа поручил профильному заместителю проработать все вопросы с ответственными службами и предоставить разъяснения жителям.