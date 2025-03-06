Встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Столбовая

Пообщаться с главой Чехова Михаилом Собакиным, представителями администрации округа, депутатами, профильными специалистами пришли жители рабочего поселка. Одной из тем обсуждения стали вопросы содержания многоквартирных домов.

Также на выездной встрече коснулись содержания контейнерных площадок, прилегающих к жилым домам территорий. Староста деревни Панино Василий Зуйкин просил оказать помощь с обеспечением транспортной доступности. Железнодорожный переезд в этом населенном пункте необорудованный и не отвечает требованиям для проезда общественного транспорта.

«Я всегда стараюсь ходить на выездные встречи нашего главы, решать наши проблемы. Во многом все это помогает. Хотел бы, чтобы на эти встречи ходили граждане, побольше говорили о своих проблемах. Не только старосты, но и сами жители», — отметил Василий Зуйкин.

Житель деревни Сандарово задал вопрос по установке детской площадки и устранению подтопления территорий. В ближайшее время на место направят геодезистов для определения возможности монтажа водопропускной трубы. Варианты установки игровой площадки рассмотрят профильные специалисты.

Подобные выездные встречи администрации в муниципалитете проходят еженедельно. Все вопросы зафиксированы и будут рассмотрены в ближайший период. Для решения части обращений потребуется дополнительное время.