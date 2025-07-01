Встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Крюково

На вопросы, волнующие жителей поселка, отвечали глава муниципального округа Михаил Собакин, сотрудники администрации и профильные специалисты. Больше всего обращений поступило по благоустройству придомовых территорий, содержанию многоквартирных домов, транспортной доступности и здравоохранению.

Галину Карпухину интересовал ремонт пешеходного моста через реку Лопасня, где сейчас нет освещения и страшно ходить. Михаил Собакин сразу же ответил, что будет пока проведен только локальный ремонт сооружения.

Выездной формат встреч с администрацией, уже ставший привычным, удобен для жителей не только города, но и ближайших населенных пунктов. По всем озвученным на встрече вопросам проведут работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.