Встреча администрации Чехова с жителями прошла в микрорайоне Венюково

В мероприятии приняли участие заместители главы муниципалитета, представители фонда капитального ремонта и профильных служб. Обращения жителей касались ремонта дорог, благоустройства дворов, работы общественного транспорта и других тем.

Татьяна Захарова пожаловалась представителям администрации на неправомерное поведении соседей этажом ниже. Некоторые их действия доставляют неудобства другим жильцам и даже портят имущество. На встрече женщина смогла обратиться напрямую к полицейским.

«Пообещали решить мою проблему, хоть чем-то помочь или поговорить с жителями нижних этажей, поэтому я думаю, что хоть что-то сдвинется с места», — рассказала Татьяна Захарова.

Жители микрорайона положительно оценили такой формат общения с представителями власти. «Я пришла в первый раз, очень хорошо, что здесь оказались все. И я смогла задать все свои вопросы, которые меня волновали», — отметила Фаина Ермакова.

Работа по каждому вопросу ведется с момента обращения. Каждый заявитель получит письменный ответ в установленные законом сроки, а также в скором времени сможет увидеть первые преобразования.