Встреча администрации Чехова с жителями прошла в микрорайоне Венюково
27 ноября руководитель муниципалитета Михаил Собакин и сотрудники профильных подразделений провели прием жителей микрорайона Венюково и близлежащих населенных пунктов. Главной темой встречи стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
На мероприятии жители округа подняли вопросы теплоснабжения, обеспечения горячей водой, а также работы управляющей компании в части содержания многоквартирных домов.
«Две котельные, находящиеся в микрорайоне, вошли в программу масштабной модернизации объектов теплоснабжения. Работы на одной из них подходят к завершению, на второй будут завершены в следующем году. Также летом мы переложили два участка тепловых сетей, а сейчас уже в рамках нового контракта подрядчик приступил к прокладке новых трасс» — пояснил ситуацию Михаил Собакин.
Хотя работы проводятся с минимальными неудобствами для жителей, есть ряд технологических процессов, требующих кратковременных переключений.
«Ввиду трудоемкости производимых работ в домах могут наблюдаться перебои с подачей ресурсов. При этом рабочие стараются максимально быстро завершать все работы. За все время существования объектов теплоснабжения подобные работы проводятся на них впервые, и в основном жители с пониманием относятся к ситуации», — сказал Михаил Собакин.
Жители сельских населенных пунктов попросили обустроить на дорогах пешеходные переходы и освещение.
Все обращения оформили в протокол и взяли в работу. Профильные службы будут оставаться на связи, чтобы информировать о ходе работ. Получить консультацию по актуальным вопросам можно также в территориальных отделах Чехова.