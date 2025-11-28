Встреча администрации Чехова с жителями прошла в микрорайоне Венюково

На мероприятии жители округа подняли вопросы теплоснабжения, обеспечения горячей водой, а также работы управляющей компании в части содержания многоквартирных домов.

«Две котельные, находящиеся в микрорайоне, вошли в программу масштабной модернизации объектов теплоснабжения. Работы на одной из них подходят к завершению, на второй будут завершены в следующем году. Также летом мы переложили два участка тепловых сетей, а сейчас уже в рамках нового контракта подрядчик приступил к прокладке новых трасс» — пояснил ситуацию Михаил Собакин.

Хотя работы проводятся с минимальными неудобствами для жителей, есть ряд технологических процессов, требующих кратковременных переключений.