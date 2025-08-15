Встреча администрации Чехова с жителями прошла в деревне Манушкино

Традиционно представители администрации Чехова и специалисты профильных организаций проводят прием жителей. На этот раз встреча прошла в деревне Манушкино.
Жители обратились к представителям администрации по вопросам содержания многоквартирных домов, придомовых и общественных территорий, инженерных коммуникаций, ремонта дорожного покрытия и перебоев в подаче электроэнергии. Обратили внимание и на работу общественного транспорта и завершение благоустройства народных троп.
По каждому обращению назначили ответственных лиц и установили сроки исполнения. Со всеми заявителями будут поддерживать обратную связь.
По всем актуальным вопросам жители могут обратиться к сотрудникам в территориальных отделах округа: Чеховский (улица Полиграфистов, дом № 13Б), Стремиловский (село Дубна, дом № 30, второй этаж, кабинет 230), Баранцевский (село Новый Быт, улица Новая, дом № 8А, второй этаж), Столбовая — Любучаны (село Троицкое, дом № 4/1).
