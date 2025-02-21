Встреча администрации Чехова с работниками культуры прошла в ДК «Дружба»

В доме культуры состоялся открытый диалог представителей администрации округа с работниками культуры. В нем также принял участие главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Заместители главы муниципалитета Ольга Щукина и Надежда Чернятина совместно с представителями Чеховской больницы разработали график встреч с населением на текущий год. В его рамках запланированы встречи с жителями отдаленных населенных пунктов, представителями различных профессий на рабочих местах, а также с гражданами старшего возраста и молодежью.

Главный врач больницы отметил, что подобные мероприятия по вопросам медицины очень важны для повышения доступности и качества медицинской помощи.

Жители Чехова могут напрямую задать свои вопросы главному врачу каждую среду с 15:00 до 17:00 по предварительной записи. Она осуществляется по единому номеру 122.