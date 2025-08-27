Вскрытую капсулу времени передали на хранение в краеведческий музей в Озерах

Текст послания из 17 августа 1975 года пополнил экспозицию краеведческого музея в Озерах. Капсулу времени вскрыли во время празднования 100-летия города.

«Мир — вот что передаем мы вам как драгоценную эстафету — советский, социалистический, свободный и прекрасный строй. За это боролись наши деды и отцы. За это боремся мы. Вести эту борьбу до победного конца мы доверяем вам», — писали своим потомкам озерчане полвека назад.

Озерчанка Инна Зайцева в возрасте 10 лет была участницей закладки капсулы, а сегодня стала свидетелем ее извлечения из стены здания администрации.

«Тогда нам было по 10 лет, мы отдыхали в лагере „Лесная поляна“. За активное участие в лагерной жизни нам доверили честь участвовать в закладке капсулы с посланием потомкам», — поделилась воспоминаниями озерчанка.

Новую капсулу времени с посланием потомкам в 1975 году заложили сотрудники городского Центра культуры и отдыха, руководитель волонтеров Полина Савушкина, школьники, юнармейцы Максим Тилин и Вероника Капитанова. Над текстом, который прочитают через 50 лет, работали дети и подростки. Активисты «Движения Первых» и юнармейцы школы № 3 написали свои письма, полные надежд и мечтаний.

Послание из прошлого передали в музей в Озерах. Его можно прочитать в часы работы учреждения — ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 18:00.

«Наш город — маленькая частица громадной страны — Союза Советских Социалистических Республик. В любое время года красивы Озеры. Красивы его люди, трудом своим, талантом и энергией содействующие его развитию и процветанию. Мы, дожившие и не дожившие до вашего светлого завтра, верим: вы также упорно и последовательно, также целеустремленно и мудро будете работать», — писали озерчане XX века.