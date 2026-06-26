ВШЭ представила рейтинг развития креативного предпринимательства в России

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В десятку также попали Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и Татарстан.

Исследование показало, что в регионах-лидерах сосредоточено почти 90% коммерческих художественных галерей и проектов арт-бизнеса. На десятку ведущих субъектов приходится и 77,6% компаний по производству кинофильмов и телепрограмм.

Авторы исследования считают, что развитие креативных индустрий не зависит напрямую от уровня доходов населения или доли занятых в малом и среднем бизнесе. На этот показатель влияют социально-экономические факторы, инфраструктура, образовательная среда, профессиональные сообщества и меры поддержки предпринимательства.

В Министерстве культуры и туризма Московской области добавили, что регион также является лидером по количеству и разнообразию российских брендов, известных в стране и за рубежом. Среди них — гжельский фарфор, павловопосадские платки, федоскинская лаковая миниатюра, жостовские подносы и другие.

Всего в Подмосковье действуют 23 производителя, включая два учебных заведения и пять мастеров народных художественных промыслов (самозанятые граждане) по восьми видам промысла.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на официальном сайте НИУ ВШЭ. [Источник](https://www.hse.ru/news/expertise/1172771173.html).