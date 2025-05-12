Всесезонный сад откроют в новой школе семейного квартала в Одинцове

Строительство учебного заведения продолжается в жилом комплексе «Одинбург» в Одинцовском городском округе — уже 1 сентября 825 учеников сядут за парты в новой школе. Сейчас специалисты приступили к озеленению и благоустройству территории.

Благодаря продуманной концепции внутренний двор будет красив в течение всего года. Здесь появятся сирень, чубушник, дерен, форзиция, пузыреплодник, туя — всего планируется высадить свыше 1000 кустарников. Также на территории посадят и крупномерные деревья — клены, лиственницу, черемуху, рябину, вишню, яблоню и грушу. Цветочные композиции из пряных и полевых трав создадут в новой школе настоящий уютный сад.

Девелопер продолжает благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок. Здесь оборудуют разновозрастные зоны для подвижных игр и занятий спортом, в том числе площадки для прыжков в длину и высоту, полосу препятствий, баскетбольную и волейбольную площадки.

Одновременно с благоустройством территории в школе проводятся работы по отделке помещений и устройству внутренних инженерных систем. Также начались работы по оснащению школы инновационным оборудованием.