Всесезонный акватермальный центр откроют на месте сгоревшего ОБИ в ТЦ «МЕГА Химки»

Всесезонный акватермальный курорт откроют на месте сгоревшего ОБИ в торговом центре «МЕГА Химки». Он заработает в четвертом квартале 2027 года.

Комплекс «АэроТермы» откроют в отдельном здании площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят сауны, бани, хаммамы, кафе и многое другое. На улице разместят всесезонные бассейны, зоны отдыха и развлечений.

Здание будет связано с основной частью торгового центра, что позволит гостям быстро и удобно проходить между комплексом и галереей. В проект планируют инвестировать три миллиарда рублей.

По словам генерального директора «МЕГИ» Любовь Поповой, открытие термального комплекса привлечет новых посетителей — свыше трех тысяч человек в сутки.

«Мы уверены, что „АэроТермы“ будут не просто самым большим, но и уникальным по своей наполненности акватермальным комплексом для всей семьи, дающим еще один прекрасный повод для визита в МЕГУ», — сказала она.