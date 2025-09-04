Всероссийскую программу «Проводники смыслов» запустили в Раменском

Раменский муниципальный округ стал пилотной площадкой программы «Проводники смыслов». В рамках проекта прошел цикл мероприятий от Росмолодежи, где объединились руководители организаций, педагоги, наставники и лидеры молодежных инициатив из разных округов области.

Активисты Раменского молодежного центра также стали частью значимого события, направленного на формирование профессионального сообщества в сфере патриотического воспитания, добровольчества и работы с подрастающим поколением.

Участники изучили теоретические и практические аспекты личных и национальных смыслов, поработали с экспертами, освоили методы трансляции важных идей в молодежной среде.

Программа «Проводники смыслов» — это не только обучение и рост в профессии, в ней объединяются единомышленники, которые смогут помочь молодому поколению в реализации своего потенциала.