Всероссийскую конференцию о цифровых экосистемах провели в университете в Дубне

В Государственном университете «Дубна» провели всероссийскую конференцию «Проектирование цифровых экосистем». Она объединила ученых и экспертов из ведущих научных и образовательных центров России.

Главной стала тема, которая сегодня определяет развитие IT-сферы: как связать технологии, платформы и сервисы в единую работающую цифровую среду.

Среди спикеров были представители Объединенного института ядерных исследований, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, НИТУ МИСИС и других организаций. Участники сосредоточились не только на теории, но и на практических примерах, которые уже сегодня меняют науку, образование и медицину.

В центре обсуждений оказались возможности анализа больших данных, визуализации сложной информации и применения искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделили тому, как цифровые платформы трансформируют обучение, делая его более гибким и персонализированным, а также тому, как нейросети помогают врачам — от постановки диагноза до поиска новых подходов к лечению.

При этом эксперты подчеркнули важность доверия к таким технологиям и необходимости делать решения искусственного интеллекта понятными для пользователей.

Значительную часть дискуссий посвятили подготовке кадров: специалисты отмечали, что современному IT-профессионалу уже недостаточно владеть только практическими навыками программирования — требуется глубокое понимание математики, алгоритмов и архитектуры систем.

Также участники обсудили вызовы, связанные с развитием дата-центров и подготовкой специалистов для работы с ними.

Конференция прошла в формате живого диалога: практически каждое выступление перерастало в обсуждение, что позволило всем желающим не только обменяться опытом, но и наметить новые направления сотрудничества между университетами и научными организациями.