Всероссийскую конференцию молодых ученых проведут в Дубне с 6 по 10 апреля

В государственном университете «Дубна» готовятся к проведению XXXI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Форум пройдет с 6 по 10 апреля и объединит студентов, аспирантов и молодых специалистов со всей страны и из-за рубежа.

Ожидается, что участие в конференции примут более 300 человек. Для них подготовили обширную программу, включающую 17 тематических направлений — от гуманитарных и социальных дисциплин до высокотехнологичных областей, таких как искусственный интеллект и инженерия.

Таким образом, площадка станет местом для обмена идеями между представителями самых разных научных школ.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие направлено не только на демонстрацию результатов исследований, но и на развитие у молодых ученых навыков публичных выступлений, вовлечение их в научную деятельность и поддержку перспективных проектов.

Конференция традиционно служит стартовой точкой для многих начинающих специалистов, позволяя им заявить о себе в профессиональном сообществе.

В рамках форума пройдет конкурс научных докладов: лучшие выступления отметят дипломами на церемонии закрытия. Кроме того, часть представленных работ будет рекомендована к публикации в итоговом сборнике, куда войдут наиболее значимые исследования. Подать материалы для публикации участники могут до 17 мая.

Конференция пройдет в смешанном формате — как очно, так и онлайн, а рабочими языками станут русский и английский. Это позволит расширить географию участников и сделать научную дискуссию более открытой и доступной.

