Всероссийскую акцию «Ночь искусств» провели в музеях Серпухова

Музеи Серпухова приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Для посетителей они провели экскурсии, мастер-классы и квесты.

Основные мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств» прошли на площадках Серпуховского историко-художественного музея, Музейно-выставочного центра и Пущинского музея экологии и краеведения.

Для гостей Музейно-выставочного центра подготовили экскурсии, мастер-классы и квесты. Особенно посетителям понравилось занятие по портретной фотосъемке и позированию.

Сотрудники Серпуховского историко-художественного музея представили зрителям сразу два новых издания: альбом и буклет, посвященные выставке выдающегося скульптора Коненкова. В конце вечера гостям мероприятия показали иммерсивную театрализованную программу.

Юбилейную выставку живописца Федора Помелова открыли в Пущинском музее экологии и краеведения. Художник представил посетителям свои работы, а также для всех желающих провел мастер-класс по натюрморту. Помимо этого, гости музея побывали на лекции об истории фотографии.

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