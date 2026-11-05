Всероссийскую акцию «Ночь искусств» провели в Дмитровском округе

3 и 4 ноября более трех тысяч жителей муниципалитета присоединились к ежегодной акции «Ночь искусств». Мероприятия прошли в домах культуры, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» и Дмитровской центральной библиотеке.

Программы объединили историю, творчество, театральное искусство и народные традиции.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что культура должна быть доступной и интересной людям разных возрастов.

«Такие акции дают возможность открыть для себя новые творческие направления, узнать больше об истории родного округа и увидеть наши учреждения культуры с другой стороны», — добавил он.

В музейно-выставочном комплексе «Дмитровский кремль» впервые провели интерактивную костюмированную экскурсию «Корни, дающие крону». Гости встретились с персонажами из разных сословий XIX века: графиней, купеческой дочерью и крестьянкой. Они рассказывали о быте старого Дмитрова, вовлекали посетителей в викторины и интерактивные развлечения.

Для детей и взрослых также организовали мастер-классы по росписи пряников, созданию игрушек из овечьей шерсти и украшению керамических фигурок.

Дмитровская центральная библиотека посвятила программу Александру Пушкину и теме единства культур. Здесь прошли интерактивное кукольное представление «Сказка о царе Салтане», показ мультфильмов по мотивам произведений поэта, мастер-классы и иммерсивная программа «В гостях у Пиковой дамы». Гости также познакомились с традициями русской кухни.

В домах культуры округа акция прошла под названием «Ночь в ДК»: для жителей и гостей подготовили театрализованные постановки, творческие мастер-классы, лекции, чайные церемонии и интерактивные площадки.