Сегодня 14:36 Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства прошло в Чехове 0 0 0 Подмосковье

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«Единая Россия»

В Подмосковье с 21 апреля по 12 июня проходит всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, организованное «Единой Россией» и Министерством строительства. Победившие набережные, парки и скверы войдут в народную программу партии, а свой голос уже отдали более 500 тысяч человек.

В Чехове на голосование вынесены два объекта: бульвар «Воинской Славы» (где планируется замена покрытий, озеленение, установка малых архитектурных форм и модернизация освещения) и бульвар «Березовая роща» — излюбленное место отдыха семей с детьми и пенсионеров, которое жители мечтают превратить в уютное пространство для тихого отдыха.

Местная жительница Екатерина Акулова поделилась: «Я выбрала бульвар „Березовая роща“, потому что это сердце нашего района. Он заслуживает хороших дорожек, лавочек и нормального освещения. Важно голосовать всем, потому что виден реальный выбор людей. Участвуя в таких опросах, мы не жалуемся, мы делаем мир лучше». Современные зоны отдыха, рост качества жизни и возможности для малого бизнеса — все это преимущества благоустройства. Алена Жабина добавила: «Очень здорово, что в нашем городе открывается много уютных кафе прямо в зонах отдыха. Идешь гулять — можно взять кофе, сесть на лавочке. Вроде мелочь, а настроение поднимает».

Сделать свой выбор может каждый житель Подмосковья старше 14 лет. Депутат Алексей Баготов отметил: «Участие людей в выборе объектов благоустройства — это основа настоящего местного самоуправления. Когда жители сами определяют, какие территории нужно привести в порядок в первую очередь, благоустройство становится действительно востребованным, а значит — более качественным и полезным для каждого округа». Сейчас «Единая Россия» формирует новую народную программу на следующие пять лет, с которой партия пойдет на выборы в сентябре. Свой наказ можно оставить в приемной партии, по телефону горячей линии и на сайте естьрезультат.рф.