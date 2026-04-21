Всероссийский весенний субботник пройдет в Коломне

Мероприятие состоится 25 апреля. Для большой сезонной уборки в муниципалитете определили 12 главных площадок — девять в Коломне и три в Озерах.

В Коломне наводить чистоту и порядок будут на улицах Гражданской и Коломенской, в Озерском проезде, на набережной Дмитрия Донского, в сквере по Озерскому шоссе, на Репинских и Щуровских прудах, а также в зонах зеленых насаждений по улицам Суворова и Цементников. В Озерах субботник пройдет вблизи железнодорожной станции, на Зеленой Горке и по улице Стачечной. Там приведут в порядок пешеходные зоны и остановки общественного транспорта.

Стать участником всероссийского мероприятия может каждый. Грабли, перчатки и мешки для мусора выдадут любому, кто захочет присоединится к командам чистоты и общему доброму делу.

Начало субботника запланировано на 10:00. Возрастных ограничений нет. Приглашаются как взрослые, так и дети в сопровождении родителей.