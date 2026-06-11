Всероссийский турнир по волейболу прошел в Раменском округе

Турнир организовали 16 год подряд. Ученики общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» будут бороться за медали до 22 июня.

Площадка спорткомплекса «Борисоглебский» стала уже родным местом для всех участников состязаний. В этом году выступят 45 команд со всей страны, игры пройдут среди девушек и юношей. Как отметили организаторы, турнир — это не только возможность показать свои силы, но и отличный способ найти новых друзей.

«Волейболом я начала заниматься семь лет назад, это уже неотъемлемая часть моей жизни! Тренировки — почти каждый день. Этот вид спорта вдохновил меня на высокие цели и новые достижения», — поделилась волейболистка из Донецка Анастасия Борисенко.

Победители по итогам соревнований получат памятные медали, кубки и приз в виде сертификата на обучение. Без подарка не уедет никто, организаторы вручат каждому фирменную футболку от Всероссийской Федерации волейбола.