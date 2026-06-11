Всероссийский турнир по волейболу прошел в Раменском округе

Фото: Пресс-служба Раменского муниципального округа

Турнир организовали 16 год подряд. Ученики общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» будут бороться за медали до 22 июня.

Площадка спорткомплекса «Борисоглебский» стала уже родным местом для всех участников состязаний. В этом году выступят 45 команд со всей страны, игры пройдут среди девушек и юношей. Как отметили организаторы, турнир — это не только возможность показать свои силы, но и отличный способ найти новых друзей.

«Волейболом я начала заниматься семь лет назад, это уже неотъемлемая часть моей жизни! Тренировки — почти каждый день. Этот вид спорта вдохновил меня на высокие цели и новые достижения», — поделилась волейболистка из Донецка Анастасия Борисенко.

Победители по итогам соревнований получат памятные медали, кубки и приз в виде сертификата на обучение. Без подарка не уедет никто, организаторы вручат каждому фирменную футболку от Всероссийской Федерации волейбола.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте