Всероссийский турнир по универсальному бою прошел в Домодедово

Соревнования организовали под эгидой Международной лиги полноконтактного боя в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Авангард». На турнир приехало более 300 спортсменов из разных регионов России.

Среди участников были как опытные бойцы, уже заявившие о себе на всероссийском уровне, так и новички. Для многих из них соревнования стали первым серьезным стартом. Родители уверены, что спорт помогает детям направить энергию в правильное русло и учит работать на результат.

Турнир посетил сенатор Российской Федерации, Герой России Юрий Немченко, который отметил, что занятия единоборствами формируют характер, дисциплину и ответственность с раннего возраста.

Стадион «Авангард» уже более десяти лет является одной из ключевых площадок развития универсального боя в России. За это время здесь воспитали немало чемпионов мира и членов сборной страны.

«Мы принимаем такие турниры регулярно. К нам приезжают спортсмены со всей России, и мы всегда готовы поддерживать такие соревнования», — рассказал директор «Авангарда» Владимир Редькин.