Всероссийский турнир по универсальному бою прошел в Домодедове

Всероссийский турнир и международные соревнования по универсальному бою в пятый раз принимал стадион «Авангард». Спортивное событие посвятили памяти Олимпийского чемпиона и основателя этого вида спорта Сергея Новикова.

Универсальный бой сочетает приемы борьбы, ударную технику, стрельбу и метание ножа. Для этого спортсменам необходима разносторонняя подготовка. Турнир собрал около 700 участников из 15 стран, в том числе России, Казахстана, Египта и Турции. Бойцы соревновались в разных возрастных категориях.

На церемонии открытия турнира почетной грамотой за особые успехи в этом виде спорта наградили чемпионку мира из Домодедова Марию Егорову.

В упорной борьбе домодедовские спортсмены выиграли 33 медали. 15 человек завоевали золотые награды, шестеро — серебряные, а 12 стали бронзовыми призерами.