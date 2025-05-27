Всероссийский турнир по танцам прошел в Ленинском округе

Чемпионат и первенство по танцевальному спорту на Кубок «Звездного вальса» организовали уже в 15-й раз. Соревнования собрали во дворце спорта «Видное» около 3 тысяч танцоров со всей России.

Кроме участников из Москвы и Подмосковья, приехали танцоры из Санкт-Петербурга, Белгородской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Крым, Башкирии и других субъектов РФ. Пары выходили на паркет одновременно в большом и малом залах.

Организатор соревнований, руководитель клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин рассказал, что был проведен региональный турнир категории С по танцевальному спорту высших достижений. В нем состязались танцоры Е класса и выше, включая взрослых участников. Кроме того, состоялись и соревнования по массовому спорту среди начинающих танцоров — турнир категории В, где был подтвержден рекорд по количеству выходов на паркет.

Заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Евгений Михайлов вручил награды руководителям танцевально-спортивного клуба и поздравил «Звездный вальс» с 20-летием. «Продолжайте прославлять наше Подмосковье своими победами и радуйте нас своей красотой и грацией», — сказал он.