Всероссийский турнир по стрельбе «Кубок Победы» прошел в Одинцове

Он стал не только спортивным состязанием, но и символом преемственности поколений. Здесь собрались настоящие патриоты, достойные потомки поколения победителей из разных регионов. Всего в соревнованиях приняли участие 160 мужественных и отлично подготовленных ребят: в рядах Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы безопасности они день и ночь защищают страну от внутренних и внешних угроз.

Турнир проходит уже второй раз, в прошлом году его участниками стали 120 стрелков из 32 команд из разных регионов, а в этот раз состязались уже 40. Лучшими стали участники из Федеральной службы охраны.