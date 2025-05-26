Всероссийский турнир по стрельбе «Кубок Победы» прошел в Одинцове

Всероссийские соревнования по армейской тактической стрельбе «Кубок Победы» на призы губернатора Подмосковья прошли в парке «Патриот» в Одинцове. Турнир посвятили празднованию 80-й годовщины Великой Победы.
Он стал не только спортивным состязанием, но и символом преемственности поколений. Здесь собрались настоящие патриоты, достойные потомки поколения победителей из разных регионов. Всего в соревнованиях приняли участие 160 мужественных и отлично подготовленных ребят: в рядах Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Федеральной службы безопасности они день и ночь защищают страну от внутренних и внешних угроз.
Турнир проходит уже второй раз, в прошлом году его участниками стали 120 стрелков из 32 команд из разных регионов, а в этот раз состязались уже 40. Лучшими стали участники из Федеральной службы охраны.
Предпринимателей в Воскресенске наградили за помощь в реконструкции военных памятников
Команды Богородского округа выступили на соревнованиях «Школа безопасности»
Похититель криптовалюты у экс-премьера Грузии задержали при попытке сбежать из страны
Мороженое на овечьем молоке начали производить в Чехове
ВС России освободили Старую Николаевку в ДНР
Первая церемония бракосочетания прошла в усадьбе Кривякино в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте