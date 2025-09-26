Сегодня 10:00 Всероссийский турнир по силовым видам спорта прошел в Реутове 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Спортсмены

Реутов

Соревнования в спортивном комплексе «Волна» собрали лучших атлетов из разных регионов страны. Турнир посвятили памяти основателя местной школы пауэрлифтинга Георгия Лазариди, 25-кратного рекордсмена мира.

Ярким дебютом стало выступление молодой команды из реутовского физкультурно-оздоровительного комплекса, которая впервые вышла на соревновательный помост и продемонстрировала впечатляющую волю к победе.

Особенностью состязаний стало создание равных условий для всех. На помост вышли спортсмены с инвалидностью, также была предусмотрена специальная категория для ветеранов специальной военной операции, что подчеркнуло единство спортивного сообщества.

Победу в командном зачете одержала реутовская команда «Легион». Почетные гости турнира, именитые спортсмены, выступили в роли наставников для молодежи. Организаторы выразили надежду, что эти соревнования станут традиционными.