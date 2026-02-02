Всероссийский турнир по самбо среди молодежи прошел в Домодедове

На татами вышли свыше 450 юных спортсменов из более чем 20 регионов России. Среди них были как начинающие, так и победители всероссийских и международных первенств.

Соревнования по самбо для юношей и девушек 14–16 лет состоялись в округе 31 января. Домодедово вновь подтвердил статус одной из ключевых спортивных площадок региона, регулярно принимающей турниры высокого уровня.

Как отметил президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, такие старты крайне важны для развития детско-юношеского спорта и популяризации самбо. Подмосковье традиционно поддерживает подобные инициативы, а городской округ активно включен в эту работу.

Президент местной федерации Натиг Алиев добавил, что турнир стал этапом отбора на первенство России 2026 года. Это обусловило высокий уровень участников и напряженную борьбу во всех весовых категориях, где девушки соревновались наравне с юношами, демонстрируя мастерство и волю к победе.

По итогам состязаний победители и призеры получили заслуженные награды, а финалисты — право представлять свои регионы на предстоящем всероссийском первенстве.