Всероссийский турнир по рукопашному бою прошел в Солнечногорске

Ежегодные всероссийские соревнования среди юношей и девушек по рукопашному бою, посвященные памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева и всероссийский фестиваль «Лига победителей» прошли в Солнечногорске. В мероприятиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов России.

Они боролись за медали и право пройти отбор для участия в Первенстве России в разных возрастных и весовых категориях. Рукопашники приехали из 24 регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Смоленска, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Дагестан и Мордовия.

«Третий год подряд в Солнечногорске мы проводим турнир памяти Геннадия Анатольевича Королева. Кроме медалей и памятных призов финалисты получают путевку на первенство России, которое пройдет в феврале следующего года в Волгограде», — рассказал Владимир Манухин председатель Московской областной Федерации рукопашного боя.

В составе сборной команды Московской области городской округ Солнечногорск представляли 49 воспитанников из местных организаций: ДДТ «Буревестник», «Спортивной школы № 2», клубов «Колизей» и «Легион».

Первые места завоевали Артем Лагуш, Роман Веледеев, Игорь Балдин, Герман Деревенский, Варвара Громова, Кирилл Сысоев, Юлия Брошкова, Сергей Праунцев, Илья Манухин.

Вторые места заняли Андрей Андрияшин, Александр Балякин, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Алексей Праунцев, Андрей Балдин, Зелимхан Махмаев, Никита Чепелов, Анастасия Новосельцева.

На третьей ступени пьедестала оказались Николай Бельский, Глеб Кузнецов, Андрей Кожухарь, Платон Деревенский, Александр Былков, Александр Новосельцев, Николай Смирнов, Ярослав Зубенко, Даниил Романовский, Данила Момот.

Также на открытии соревнований Дмитрию Черникову торжественно был вручен знак и удостоверение мастера спорта России по рукопашному бою.

Перед соревнованиями юные спортсмены прошли серьезную подготовку. В ней участвовали тренеры ребят из Солнечногорска — Манухин Роман Валерьевич, Манухин Владимир Валерьевич, Сергеев Иван Алексеевич, Поляков Олег Владимирович, Гагуа Иракли Роландович, Абрамов Андрей Васильевич, Матвеев Илья Владимирович и Добрыднева Екатерина Ивановна.

«Солнечногорск славится очень сильным тренерским составом и школы по рукопашному бою. Очередными достижениями их воспитанников стали медали всероссийских соревнований — это следствие кропотливой ежедневной работы, а еще грамотного индивидуального подхода к тренировкам и преподаванию. В округе рукопашный бой популярен и востребован. Секцию можно найти практически в каждом микрорайоне», — отметила Виктория Куракова заместитель главы Солнечногорска.

Соревнования посвятили памяти Геннадия Анатольевича Королева — ветерана Афганской войны, начальника спортивной команды ФПС России, старшего преподавателя доцента кафедры физической подготовки Голицынского пограничного института ФСБ России. За 20 лет педагогической деятельности мужчина подготовил из числа курсантов двух заслуженных мастеров спорта России, мастера спорта России международного класса и более 150 мастеров спорта России по рукопашному бою. Также он был избран вице-президентом Общероссийской федерации рукопашного боя за организаторские качества и спортивные результаты, удостоен званий заслуженного работника физической культуры РФ и заслуженного тренера России. Награжден ведомственными и государственными наградами: медаль ордена и «За заслуги перед Отечеством II степени», «За отличие в воинской службе» IІ и І степени, «За безупречную службу» III степени. За вклад в развитие рукопашного боя Российским союзом боевых искусств отмечен «Золотым поясом».

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