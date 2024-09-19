Всероссийский турнир по рукопашному бою пройдет в Солнечногорске 21 сентября

Ежегодные Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР, полковника Геннадия Королева, пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» с 19 по 22 сентября. Более 400 спортсменов будут соревноваться за право пройти отбор для участия в первенстве России.

За титул лучших будут бороться рукопашники в возрасте от 12 до 21 года из 24 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Смоленск, а также Брянскую, Владимирскую, Волгоградскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Ростовскую, Тульскую и Тюменскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Дагестан и Мордовия.

Как рассказал председатель Московской областной Федерации рукопашного боя Владимир Манухин, Геннадий Королев прошел Афганскую кампанию, более 25 лет проработал преподавателем Голицынского пограничного института ФСБ России. Внес большой вклад в развитие рукопашного боя: за свою тренерскую карьеру воспитал многих сильных спортсменов, стоял у истоков основания Общероссийской федерации рукопашного боя.

«Геннадий Анатольевич Королев — мой учитель, наставник, достойный человек. Чтобы почтить его память и спортивные достижения, мы организовали соревнования, которые стали всероссийскими», — отметил Манухин.