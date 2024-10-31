Всероссийский турнир по паралимпийскому бадминтону стартовал в Раменском

Кубок России по паралимпийскому бадминтону проходит в спортивном комплексе «Борисоглебский». В нем участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками стали 19 команд из регионов России. За победу борются 70 спортсменов. Они получили право на участие по итогам выступлений в этом году.

Спортсмены выступают в шести классах в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата. Московскую область представляют 17 участников.

За титул лучшего спортсмены будут бороться до 31 октября. Победители попадут в список кандидатов в сборную России. Ее сформируют в 2025 году.

Отметим, что сегодня людям с ограниченными физическими возможностями доступны практически все виды спорта. К примеру, в Паралимпийских играх разыгрывают 16 комплектов медалей в парабадминтонной программе.

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