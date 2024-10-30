Всероссийский турнир по мечевому бою прошел в Подольске

Большой командный кубок по современному мечевому бою прошел в городском округе в 15-й раз. Соревнования состоялись в спортивном комплексе «Спорт-Сервис»

На турнир приехали около 180 спортсменов из 36 клубов и 17 городов России. Участники состязались в нескольких дисциплинах — «Сабля и щит», триатлоне на выбывание, «Щит и меч», «Сабля и баклер». Также были организованы соревнования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Этот необычный вид единоборств зародился в России. Он подходит всем — детям и подросткам, женщинам и мужчинам, инвалидам с детским церебральным параличом, ампутацией конечностей и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спортсмены сражаются поодиночке и группами в безопасной защитной экипировке на мягких мечах.

По итогам соревнований победители и призеры получили подарки от Федерации современного мечевого боя России и автора бестселлеров «Меч без имени» и «Рыжий рыцарь» Андрея Белянина.

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